La page Accessibilité d’Apple fait peau neuve

La date a été choisie avec précaution. Hier, jeudi 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap, Apple en a profité pour redessiner de fond en comble son site « Apple Accessibilité ».

Cette refonte visuelle met en avant les innovations apportées par l’iPhone, notamment la toute dernière génération d’iPhone 12 et iOS 14 qui offre de nouvelles fonctionnalités pour toutes les personnes en situation de handicap.

Apple a toujours placé l’accessibilité tout en haut de sa « to do list », et il est logique qu’à mesure que les innovations arrivent sur les iPhone, et les autres produits de la marque à la pomme, des fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap arrivent elles aussi sur nos téléphones, notamment grâce à sa main, mise sur la production hardware (iPhone) et software (iOS), Apple est en capacité de développeur les meilleures fonctionnalités possible. Et ce, quel que soit la nature du handicap : cognitif, moteur ou sensoriel.

La firme de Cupertino a ainsi voulu mettre en avant sur son site les quatre axes principaux qui sont développés par les fonctionnalités d’accessibilité présentes sur l’iPhone, en fonction des besoins particuliers c’est-à-dire, en définitive encore une fois des usages.

Accessible pour tous

Tout d’abord la vue, Apple a développé depuis de nombreuses années un système, baptisé VoiceOver qui a depuis fait ses preuves comme le principal assistant pour les personnes ayant des difficultés visuelles. Depuis quelques années, Apple a mis au point un système très performant de grossissement de l’écran, et notamment des zones de texte.

Autre point mis en valeur par Apple dans cette nouvelle présentation. L’audition. Il est possible de régler ses appareils auditifs avec son iPhone, pour que le son soit clair, quel que soit l’environnement dans lequel se trouve la personne. Il est également possible de régler le son des écouteurs selon notre audition, certaines fréquences peuvent être atténuées ou accentuées selon les besoins de chacun.

Les déficits de la mobilité ensuite, avec les fonctions d’aide à la navigation ou d’adaptation des gestes de base comme le contrôle du volume et des gestes standard, comme pincer, faire pivoter ou balayer pour les rendre plus faciles à effectuer.

Enfin, quatrième et dernier axe sur lequel Apple a voulu appuyer avec cette nouvelle mise ne page est dédiée aux personnes souffrant d’un handicap cognitif. Là encore, un iPhone peut s’adapter en ne diffusant que l’essentiel à son propriétaire.

Au final toutes ces fonctionnalités d’accessibilité développées par Apple permettent à l’iPhone d’être un téléphone fait « pour tous ». À chaque fois qu’un de ces quatre thèmes est abordé sur la page d’Apple, il est possible d’en apprendre un peu plus sur la fonctionnalité pensée pour aider les personnes en situation de handicap.

Le tout a été construit par la marque à la pomme pour être le plus esthétique possible, traduit dès le lendemain sur la page dédiée du site français et même mise en valeur en haut de sa page d’accueil.